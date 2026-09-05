Palazzo Ducale, mercoledì 9 settembre un aperitivo con dj set per la mostra su Mimmo Rotella

Genova. Mercoledì 9 settembre, dalle ore 18.30 alle ore 20, c’è un appuntamento da non perdere a Palazzo Ducale, nel Sottoporticato. Un’occasione speciale per vivere l’arte in una dimensione diversa, dove immagini, musica e convivialità si incontrano e dialogano tra loro.
La serata prevede una visita guidata della direttrice Ilaria Bonacossa alla mostra “Mimmo Rotella 1945-2005”, un percorso attraverso l’opera di uno degli artisti più originali e innovativi del panorama italiano del secondo Novecento.