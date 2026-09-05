Sagre e feste, il fine settimana a Genova e in Liguria: dai fuochi di Recco allo sport nell’entroterra

Genova. Settembre in Liguria si apre con un weekend ricco di eventi in tutto il territorio, finanziati dalla Regione Liguria nell’ambito delle iniziative dedicate agli Eventi Autentici Liguri e al Tempo Libero.

L’Ente ha stanziato complessivamente 575 mila euro per sostenere 206 eventi da ponente a levante: 179 sono manifestazioni legate alle tradizioni e all’identità del territorio, organizzate da Comuni e Pro Loco, mentre 27 sono iniziative dedicate al tempo libero promosse dalle associazioni locali.

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