‘Santa’: in piazza Caprera serata dedicata all’arte moderna

Da Franco Borlenghi “Santa Magazine” (Testo e foto)

In piazza Caprera, ultima delle tre serate di “Santa Margherita Talks- Summer Edition”, una serie di incontri promossa dal Gruppo “Il Sole 24 Ore”, con Team For Santa, Gruppo Albergatori Santa/Portofino, Comune di Santa Margherita e Regione Liguria.

Dopo il primo appuntamento, dedicato al benessere psicofisico, con il biologo naturalista Daniel Lumera, è stata poi la volta dell’incontro in cui si è trattato della situazione geopolitica nazionale e mondiale, con lo scrittore Vittorio Emanuele Parsi.

Per concludere, questo venerdì sera, il palco allestito di fronte alla basilica sammargheritese ha dato spazio all’arte moderna.

“Costruire lo sguardo: arte contemporanea, spazio pubblico e nuove generazioni”. Questo il tema della serata, moderata dalla giornalista Adelaide Marchesoni, che ha intervistato gli artisti Ambra Castagnetti ed Emilio Gola, i quali hanno presentato ed illustrato alcune delle loro opere. Con loro, Sarah Cosulich, direttrice della Pinacoteca Agnelli di Torino e Claudia Mainardi, architetto co-fondatore di Fosbury Architecture.

Una serata, quindi, dedicata all’arte figurativa dei giorni nostri, al rapporto che coinvolge i realizzatori delle opere, le istituzioni, il mercato e le diverse possibilità per gli artisti, di esprimersi oggi.

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