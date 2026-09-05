‘Santa’: restauro degli storici lampioni del lungomare

L’amministrazione di Santa Margherita ha deciso di procedere al restauro degli storici lampioni del lungomare, deteriorati soprattutto dal salino e, alla base, dalle deiezioni canine. Lo stato dei lampioni viene illustrato dal funzionario incaricato:
“- attualmente i pali storici degli impianti di pubblica illuminazione installati sul lungomare
cittadino risultano deteriorati sia nella parte dello stelo centrale di sostegno che nei bracci
che sorreggono gli apparecchi illuminanti;
– in particolare i pali in acciaio e ghisa, che caratterizzano l’impianto esistente, sono
ammalorati e lesionati soprattutto nella parte a contatto con il terreno, dove l’ambiente
marino e le deiezioni canine hanno accelerato i processi di ossidazione;
– anche i bracci sorreggenti le lanterne in molteplici casi sono stati soggetti a fenomeni
corrosivi e conseguenti rotture;
– negli ultimi anni, a causa del progressivo degrado dei materiali, è stato necessario
provvedere alla rimozione di alcuni pali nella loro interezza o di parte di essi;
– a tale proposito l’Amministrazione comunale ha espresso l’intenzione di eseguire i necessari
interventi di restauro di tutti gli elementi che compongono i pali storici allo scopo di
ripristinarne le originarie caratteristiche strutturali ed estetiche;
– l’opera denominata “Restauro pali storici della pubblica illuminazione installati sul lungomare
cittadino. è stata inserita nel Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2025–2027”.
Il costo del restauro è stimato in 607.500 euro. Prossimo passo l’assegnazione dei lavori a ditta specializzata.