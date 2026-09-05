‘Santa’: restauro degli storici lampioni del lungomare

L’amministrazione di Santa Margherita ha deciso di procedere al restauro degli storici lampioni del lungomare, deteriorati soprattutto dal salino e, alla base, dalle deiezioni canine. Lo stato dei lampioni viene illustrato dal funzionario incaricato:

“- attualmente i pali storici degli impianti di pubblica illuminazione installati sul lungomare

cittadino risultano deteriorati sia nella parte dello stelo centrale di sostegno che nei bracci

che sorreggono gli apparecchi illuminanti;

– in particolare i pali in acciaio e ghisa, che caratterizzano l’impianto esistente, sono

ammalorati e lesionati soprattutto nella parte a contatto con il terreno, dove l’ambiente

marino e le deiezioni canine hanno accelerato i processi di ossidazione;

– anche i bracci sorreggenti le lanterne in molteplici casi sono stati soggetti a fenomeni

corrosivi e conseguenti rotture;

– negli ultimi anni, a causa del progressivo degrado dei materiali, è stato necessario

provvedere alla rimozione di alcuni pali nella loro interezza o di parte di essi;

– a tale proposito l’Amministrazione comunale ha espresso l’intenzione di eseguire i necessari

interventi di restauro di tutti gli elementi che compongono i pali storici allo scopo di

ripristinarne le originarie caratteristiche strutturali ed estetiche;

– l’opera denominata “Restauro pali storici della pubblica illuminazione installati sul lungomare

cittadino. è stata inserita nel Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2025–2027”.

Il costo del restauro è stimato in 607.500 euro. Prossimo passo l’assegnazione dei lavori a ditta specializzata.

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