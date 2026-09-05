‘Santa’: stasera al Tennis Club, “Sant’in Jazz” entra nel vivo

Sant’in Jazz entra nel vivo. Questa sera, sabato 5 settembre, al Tennis Club di Santa Margherita Ligure, un concerto e una cena inaugureranno il fine settimana che porterà all’apertura ufficiale del Miles Davis Festival “I Can See Fo(u)r Miles”, in programma dal 6 al 13 settembre.

L’appuntamento, dalle 19 alle 23, avrà come protagonista Johannes Faber alla tromba e alla voce, accompagnato da Francesco Negri al pianoforte, Pietro Martinelli al contrabbasso e Daviano Rotella alla batteria. Il concerto, organizzato al Madalù Tennis Club di via Frugone 8, sarà abbinato a una cena a menù fisso con inizio alle 20.

L’anteprima della manifestazione si è svolta mercoledì 2 settembre al Sabot di piazza Martiri della Libertà. Per “For Miles and Miles” si è esibito il Johannes Faber Quintet, formato da Faber alla tromba, Paul McIntyre al sax tenore, Tommaso Perazzo al pianoforte, Riccardo Barbera al contrabbasso e Roberto Paglieri alla batteria.

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