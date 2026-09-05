Santo Stefano ricorda i paracadutisti inglesi Foster e Shortall

Una cerimonia commemorativa per rendere omaggio a due giovani paracadutisti inglesi morti tragicamente nel territorio di Santo Stefano di Magra durante i giorni drammatici che seguirono l’8 settembre 1943. L’appuntamento, promosso dall’Anpi di Santo Stefano Magra insieme all’amministrazione comunale, si svolgerà lunedì 7 settembre alle 10.30, presso la lapide dedicata ai due militari, W. J. Foster e C. James Shortall.

La commemorazione vuole mantenere viva la memoria di una vicenda legata alla storia della Resistenza e alla presenza, nel territorio spezzino, di militari alleati impegnati nelle operazioni clandestine contro l’occupazione tedesca. A ricordare Foster e Shortall saranno l’ANPI locale e Brian Lett, figlio di Gordon Lett, figura legata alla Resistenza britannica in Italia. La cerimonia prevede inoltre il saluto del sindaco Paola Sisti e l’intervento del professor Paolo Galantini, co-presidente del Comitato provinciale unitario della Resistenza.

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