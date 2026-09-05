Savona Pride, 2mila persone in corteo: “Non è una passerella, è un atto politico, rivendicazione e memoria”

Savona. Duemila persone, tanti giovani e giovanissimi, hanno colorato le vie di Savona in occasione della terza edizione del Savona Pride, la grande manifestazione per la promozione dei diritti civili, dell’inclusione e del contrasto a ogni forma di discriminazione fondata su orientamento sessuale e identità di genere.

Il corteo, aperto dal sindaco Marco Russo insieme ad alcuni assessori, è partito alle 16 da piazza delle Nazioni con destinazione piazzale Eroe dei Due Mondi passando per Piazza Aldo Moro, via Don Minzoni, Piazza del Popolo e via Paleocapa, per poi sfilare davanti alla Torretta, via Gramsci, corso Mazzini e Viale Dante Alighieri.

» leggi tutto su www.ivg.it