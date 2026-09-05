Scontri tra ultrà e polizia dopo Genoa – Como, denunce e Daspo per due tifosi rossoblù

Genova. Denuncia e Daspo per due uomini di 53 e 54 anni, ultrà del Genoa, parte di un gruppo che nella serata di venerdì 4 settembre, subito dopo la fine della partita tra Genoa e Como al Ferraris, si sono scagliati contro le forze dell’ordine.

Al termine del match – cui hanno preso parte 26mila tifosi, di cui 886 ospiti – una quindicina di genoani si è mossa dall’impianto verso la parte inferiore di scalinata Montaldo. I soggetti erano tutti a volto coperto da caschi e cappucci ed alcuni armati di bastoni e altri oggetti contundenti, tra cui tubi idraulici.

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