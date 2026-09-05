Sei comuni liguri al Festival dei Borghi più belli d’Italia, nessuno dello Spezzino

Dalle piazze affacciate sul mare ai piccoli centri dell’entroterra, la Liguria arriva a Sammichele di Bari con il suo patrimonio di tradizioni, paesaggi e sapori. È qui che, fino a domenica 6 settembre, si incontrano le realtà dei Borghi più Belli d’Italia per la XVIII edizione del Festival nazionale, un appuntamento dedicato ai piccoli comuni italiani e al loro ruolo nel futuro dei territori. La Liguria, che conta 29 borghi insigniti del prestigioso riconoscimento, è presente con una delegazione di Comuni e uno spazio dedicato alle eccellenze della tradizione agroalimentare regionale, per portare in Puglia una parte di quella cultura del territorio che nei piccoli centri trova una delle sue espressioni più autentiche.

“I borghi rappresentano una delle espressioni più autentiche della Liguria e sono una componente sempre più importante della nostra offerta turistica – dichiara l’assessore regionale al Turismo Luca Lombardi –. Abbiamo 29 Borghi più Belli d’Italia, un patrimonio straordinario che ci permette di portare i visitatori alla scoperta dell’entroterra, delle tradizioni, dei prodotti e dell’identità dei nostri territori, contribuendo anche a distribuire i flussi oltre la costa e durante tutto l’anno. Sono luoghi capaci di offrire esperienze uniche, grazie alla qualità del paesaggio, alla ricchezza culturale e all’autenticità delle comunità che li abitano. E siamo particolarmente orgogliosi che nel 2027 sarà proprio la Liguria, con Finalborgo, a ospitare per la prima volta l’assemblea nazionale dei Borghi più Belli d’Italia: sarà una grande occasione per raccontare e promuovere la nostra regione a livello nazionale”.

Nel 2027, infatti, Finalborgo nel Comune di Finale Ligure, ospiterà per la prima volta nella regione l’assemblea nazionale dell’Associazione de I Borghi più Belli d’Italia. L’appuntamento entrerà inoltre nel calendario delle celebrazioni per i 100 anni del Comune unito di Finale Ligure, portando sul territorio amministratori e delegazioni provenienti da tutta Italia. A Sammichele la Liguria si presenta anche attraverso i suoi sapori. Nello spazio Assaggia la Liguria, curato dall’Enoteca Regionale della Liguria, il pubblico può incontrare alcuni dei prodotti che più raccontano la regione: dal Basilico Genovese DOP, protagonista dei laboratori di pesto al mortaio, all’Olio DOP Riviera Ligure, fino alle Olive Taggiasche Liguri IGP e ai vini bianchi e rossi DOP e IGP. Sono sei i borghi liguri rappresentati al Festival: Finalborgo, Laigueglia, Cipressa, Castelvecchio di Rocca Barbena, Castelbianco e Moneglia. Accanto alla delegazione, il materiale promozionale realizzato per l’occasione racconterà l’intero sistema dei Borghi più Belli d’Italia della Liguria, dando visibilità anche ai Comuni non presenti direttamente a Sammichele di Bari. Da Sammichele a Finalborgo, il percorso dei Borghi più Belli d’Italia passa dunque dalla Liguria: un viaggio che dalla Puglia porterà nel 2027 amministratori e delegazioni di tutta Italia nella nostra regione.

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