Sesta Godano: visita all’incubatoio di trote di Chiusuola

Dall’ufficio stampa di Regione Liguria

L’assessore regionale con delega alla Pesca sportiva Alessio Piana ha visitato nella giornata odierna l’incubatoio ittico di Chiusola. Al sopralluogo istituzionale hanno preso parte anche il sindaco del Comune di Sesta Godano Marco Traversone e il presidente della Comunità del Parco Montemarcello Magra Vara Roberto Canata. L’incontro è stato occasione per certificare l’attività che l’incubatoio, grazie anche all’accordo sottoscritto tra Regione Liguria, Comune di Sesta Godano e Parco di Montemarcello Magra Vara, potrà portare avanti almeno fino al 2030. In particolare, Regione Liguria destinerà all’impianto di Chiusola una quota annuale, quantificabile in funzione della fornitura crescente di materiale ittico da ripopolamento.

» leggi tutto su www.levantenews.it