Spostamento a monte ferrovia, Comitato Territoriale: “Trasporti militari per finanziare l’opera. Il Ponente diventa bersaglio”

Liguria. Il dibattito sul completamento del raddoppio ferroviario della linea Genova-Ventimiglia si arricchisce di una nuova polemica a seguito delle recenti dichiarazioni rilasciate a Genova da Mathieu Grosch.
Il coordinatore europeo del Corridoio Mediterraneo ha infatti illustrato le intenzioni delle istituzioni per garantire le risorse necessarie al completamento della tratta, confermando che tra le opzioni sul tavolo figura l’accesso ai fondi per la mobilità militare, con l’inserimento dell’infrastruttura nell’asse strategico verso l’Est Europa.