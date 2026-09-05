Una domenica alla scoperta di Villa Rezzola e Case Lovara con il Fondo ambiente italiano per la Giornata del panorama

Torna domenica 6 settembre la Giornata del panorama organizzata dal Fondo per l’Ambiente Italiano Ets, l’iniziativa nata per promuovere la lettura e la tutela del paesaggio culturale e naturalistico. In provincia della Spezia l’evento vedrà protagonisti due Beni del Fai con un ricco programma di attività guidate e percorsi panoramici.

A Villa Rezzola (Pugliola di Lerici) sono previste visite speciali alle 10.30, 14, 16 e 18. Ogni partecipante riceverà un binocolo per osservare da una prospettiva inedita lo scorcio sul Golfo dei Poeti, dal castello di Lerici alle isole Palmaria e Tino, fino a Portovenere. Per informazioni e prenotazioni è possibile consultare il sito www.villarezzola.it o contattare il numero 0187 1570317.

Al Podere Lovara (Punta Mesco, Levanto), raggiungibile a piedi lungo il sentiero tra Levanto e Monterosso, le attività prenderanno il via alle 10, 11 e 12 con brevi trekking guidati verso i resti dell’eremo di Sant’Antonio in collaborazione con le guide GAE, il CAI, il Soccorso Alpino e il Parco Nazionale delle Cinque Terre. Al rientro al Podere i visitatori potranno assistere alla proiezione del video racconto con la voce di Dario Vergassola dedicato alla storia e al recupero del sito, seguito da una degustazione di prodotti locali. È raccomandato l’abbigliamento da escursionismo. Per dettagli e prenotazioni si rimanda al sito www.poderelovara.it o al numero 335 1676291.

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