Venerdì sera di controlli e sanzioni, attività interforze concentrata tra Kennedy, Brin e centro città

Centro città e Piazzale Kennedy sorvegliati speciali nella serata di venerdì. Anche alla luce degli episodi delle scorse settimane e delle diverse segnalazioni pervenute da parte dei cittadini, la Questura della Spezia ha organizzato un servizio straordinario interforze, mirato a effettuare controlli in alcuni esercizi. Oltre agli operatori di polizia della Squadra Mobile, hanno fatto parte dell’attività il personale della Squadra amministrativa della Divisione Pas e del Reparto Prevenzione Crimine Liguria, così come Carabinieri, Guardia di Finanza con unità cinofila e agenti della Polizia Locale della Spezia. Un’azione che inizialmente ha riguardato il centro storico, in particolare alcuni esercizi pubblici di Piazza Europa, dove venivano rilevate da parte degli operatori della Squadra Amministrativa e della Polizia locale, diverse inadempienze amministrative.

Nell’arco della serata i controlli si sono poi spostati nei pressi di Piazza del Bastione e Piazza Brin, in particolare, in un pubblico esercizio messo sotto osservazione per la somministrazione di bevande alcoliche a minori, al quale veniva applicata una sanzione da parte degli agenti della Polizia locale, poiché il titolare è risultato inottemperante all’ordinanza di chiusura emessa dal sindaco per la violazione della su menzionata normativa. In tarda serata infine il servizio proseguiva nei pressi dell’Umbertino, in due locali noti alle forze di polizia, in uno dei quali un avventore è stato denunciato poiché trovato in possesso di sostanza stupefacente dal cane della Finanza, e successivamente in due pubblici esercizi di Piazzale Kennedy.

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