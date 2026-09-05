Violenza genere, quasi novecento chiamate in Liguria nel 2025

Sono state 885 le chiamate al numero verde 1522 attivo 24 ore su 24 contro la violenza di genere e lo stalking in Liguria nel 2025, in calo di quasi il 10% rispetto all’anno precedente quando furono 981, ma in aumento di oltre il 16% rispetto alle 762 richieste d’aiuto pervenute nel 2023. Lo rileva l’Istat in un’analisi sul servizio pubblico promosso dal dipartimento per le Pari opportunità della presidenza del Consiglio dei ministri. Secondo Ansa, tra le chiamate valide pervenute in Liguria 462 hanno un interlocutore che dichiara esplicitamente di essere vittima di violenza di genere o stalking.