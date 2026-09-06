A-12: code dal tardo pomeriggio, genovesi che rientrano a casa

Le previste code in A-12 verso il Nord non ci sono state. Solo nel tardo pomeriggio, dalle 19.30, si sono creati rallentamenti, limitatamente al tratto compreso tra Chiavari e Nervi. Ciò significa che a rientrare a casa dalla Riviera sono soprattutto i genovesi che hanno trascorso il fine settimana o la sola domenica al mare. Un trend che, nei fine settimana di bel tempo, continuerà come ogni anno fino alla primavera.

I turisti nel Levante sono ancora numerosi con molte presenze straniere. Chi ha finito le vacanze e risiede al Nord, ha effettuato partenze intelligenti o lascerà la Riviera nei prossimi giorni.