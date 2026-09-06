A Mulazzo si corre sulle tracce di Dante: torna la “Stramulazzo”

Sport, cultura e territorio si incontrano sulle strade di Mulazzo per la seconda edizione della “Stramulazzo – La Corsa di Dante”, la manifestazione podistica organizzata dall’ASD Golfo dei Poeti con il patrocinio del Comune di Mulazzo e la collaborazione della Pro Loco. L’appuntamento è per sabato 12 settembre, con partenza alle 17 da Arpiola, dal parco antistante la chiesa. Una corsa nata con l’obiettivo di valorizzare, attraverso lo sport, le terre legate alla presenza di Dante Alighieri, che fu ospite dei Marchesi Malaspina di Mulazzo, ma anche le tradizioni e la gastronomia locale.

La seconda edizione porta con sé una novità di rilievo: la Stramulazzo è stata inserita nel circuito “Correre intorno alle Apuane”, richiamando anche atleti di alto livello. A impreziosire ulteriormente la manifestazione sarà la presenza di Marco Olmo, classe 1948, leggenda dell’ultramaratona e del trail, protagonista e vincitore di numerose competizioni internazionali. La sua partecipazione rappresenta un motivo di particolare interesse per gli appassionati, ma anche un esempio di longevità e passione sportiva.

Due i percorsi previsti. Quello competitivo misura 12 chilometri, con tratti in salita e passaggi su asfalto e sterrato, mentre per i partecipanti alla prova non competitiva è stato predisposto un anello di 6 chilometri. Partenza e arrivo saranno ad Arpiola, dove verranno allestiti l’arco gonfiabile e il ristoro finale. Il programma prenderà il via alle 15.30, con il ritrovo degli atleti e la consegna dei pettorali. Alle 17 la partenza, preceduta dalla benedizione del marciatore da parte di don Marco e affidata al sindaco di Mulazzo Claudio Novoa. Al termine della gara, per tutti i partecipanti sono previsti pacco gara e medaglia, oltre al ristoro conclusivo. Una giornata pensata per mettere insieme agonismo e partecipazione, ma soprattutto per riscoprire un territorio attraverso una delle sue figure storiche più importanti. Per un sabato di settembre, a Mulazzo, l’invito è semplice: scarpe da trail ai piedi e via, sulle strade di Dante.