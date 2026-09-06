Albingaunia, Cocco: “Dobbiamo trovare le misure. Arrivo di Dagnino segnale forte della società”

Ceriale. Tanto lavoro in non possesso per l’Albingaunia nella sfida di oggi contro il Ceriale. I bianconeri, non particolarmente brillanti nel primo tempo, sono riusciti a tenere botta alla squadra di Mambrin e tenere il risultato sulla parità. Nella ripresa maggiore coraggio in determinate situazione e una tenuta del campo maggiormente più convinta. Nel finale anche alcune situazioni per andare in vantaggio, tenendo la testa nella gara tra la confusione degli ultimi minuti. Mister Matteo Cocco è complessivamente soddisfatto, anche se batte forte sull’approccio non entusiasmante della prima frazione. Ora testa al Finale e poi all’inizio di campionato contro la Baia Alassio. Per Cocco, tra l’altro, una bella emozione tornare al Merlo, dove ha mosso i primi passi da allenatori. L’acquisto di Dagnino? “Un segnale forte”.

Le dichiarazioni di mister Cocco

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