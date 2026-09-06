Alessandro Barbero ha rinnovato il rito del Festival della Mente davanti a oltre mille persone

Le fan più intraprendenti sono arrivate in piazza Matteotti intorno alle 18, con largo anticipo. Hanno posizionato all’esterno del tendone le sedie pieghevoli portate da casa e hanno atteso pazientemente, per ore, l’arrivo del professore, che nel frattempo faceva acquisti tra i banchi dei librai in piazza Calandrini. Poi, man mano, sono arrivati tutti gli altri: prima gli altri senza tagliando, alla ricerca del punto con la visuale migliore, quindi i fortunati che erano riusciti ad accaparrarsi il prezioso biglietto nei pochi minuti trascorsi tra l’inizio della prevendita e il tradizionale sold out. Infine, intorno alle 21, l’arrivo tanto atteso, accolto dall’applauso di tutta la piazza, diventato un’ovazione quando, quindici minuti dopo e in perfetto rigore sabaudo, Alessandro Barbero è salito sul palco del Festival della Mente, rinnovando il rito ormai imprescindibile della kermesse sarzanese di fronte a oltre un migliaio di persone.















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