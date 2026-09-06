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Alessandro Barbero ha rinnovato il rito del Festival della Mente davanti a oltre mille persone

Alessandro Barbero ha rinnovato il rito del Festival della Mente davanti a oltre mille persone

Alessandro Barbero al Festival della Mente

Le fan più intraprendenti sono arrivate in piazza Matteotti intorno alle 18, con largo anticipo. Hanno posizionato all’esterno del tendone le sedie pieghevoli portate da casa e hanno atteso pazientemente, per ore, l’arrivo del professore, che nel frattempo faceva acquisti tra i banchi dei librai in piazza Calandrini. Poi, man mano, sono arrivati tutti gli altri: prima gli altri senza tagliando, alla ricerca del punto con la visuale migliore, quindi i fortunati che erano riusciti ad accaparrarsi il prezioso biglietto nei pochi minuti trascorsi tra l’inizio della prevendita e il tradizionale sold out. Infine, intorno alle 21, l’arrivo tanto atteso, accolto dall’applauso di tutta la piazza, diventato un’ovazione quando, quindici minuti dopo e in perfetto rigore sabaudo, Alessandro Barbero è salito sul palco del Festival della Mente, rinnovando il rito ormai imprescindibile della kermesse sarzanese di fronte a oltre un migliaio di persone.




Alessandro Barbero al Festival della Mente


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