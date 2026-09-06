Alessandro Petacchi, la freccia del ciclismo azzurro al Premio Graziano Battistini

L’odore dell’asfalto, la vibrazione del telaio a ottanta all’ora e quell’attimo sospeso in cui il tempo sembra fermarsi prima dell’esplosione dello sprint. Il ciclismo vive di percezioni vivide, impresse nella memoria collettiva, capaci di riaffiorare intatte ogni volta che si torna a parlare delle sue icone. È con questo spirito che il territorio di Arcola si prepara a vivere un appuntamento d’eccezione con la storia delle due ruote, accogliendo il Gran Galà del Ciclismo inserito nel quadro del Premio intitolato alla memoria di Graziano Battistini.

L’evento si terrà mercoledì 9 settembre alle 21 presso Piazzale Poliartigiana, in Viale 25 Aprile a Piano di Arcola. Protagonista assoluto della serata sarà Alessandro Petacchi, una vera e propria icona del pedale azzurro e mondiale. Ribattezzato “Ale-Jet” per la pulizia stilistica e la straordinaria potenza sprigionata negli ultimi trecento metri, il campione di Castelnuovo vanta un palmarès straordinario caratterizzato da decine di successi nei Grandi Giri — tra Giro d’Italia, Tour de France e Vuelta di España — oltre ad affermazioni prestigiose come la Milano-Sanremo. Petacchi ripercorrerà le tappe fondamentali di una carriera leggendaria, regalando al pubblico aneddoti, retroscena e la testimonianza diretta di chi ha dominato i traguardi più ambiti del pianeta.

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