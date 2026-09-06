Anteprime teatrali, Paolo Nori sarà al Civico con “Il maestro e Margherita”

Il cartellone generale della Stagione 2026/27 del Teatro Civico della Spezia si arricchisce con nuovi spettacoli: giovedì 3 dicembre lo scrittore e traduttore Paolo Nori racconterà al pubblico spezzino “Il maestro e Margherita”, romanzo di Michail Bulgakov pubblicato postumo da Einaudi nel 1967 e considerato uno dei capolavori del Novecento. Un’opera senza tempo, che ha affascinato scrittori e intellettuali: nello stesso anno della pubblicazione, Eugenio Montale scrive che siamo di fronte ad “un miracolo che ognuno deve salutare con commozione”. L’anno successivo, nel 1968, i Rolling Stones incidono “Sympathy for the Devil”, canzone che Mick Jagger compose dopo aver letto “Il maestro e Margherita”. È proprio il Diavolo, che nell’opera si chiama Woland, uno dei protagonisti del romanzo: forse il più contemporaneo dei classici russi del Novecento, capace di dirci più di quello che vorremmo sapere. I biglietti dello spettacolo sono disponibili sul circuito TicketOne e presso il Botteghino del Teatro Civico (ingresso da Corso Cavour, n. 20), aperto tutti i giorni dalle 9 alle 12.30 (il mercoledì anche dalle 16 alle 19).

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