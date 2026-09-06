Apprensione Florenzi: paura per il menisco. Al ritorno alla Spezia gli esami

C’è grande apprensione per Aldo Florenzi, uscito dal campo quasi in lacrime dopo circa venti minuti della partita dello Spezia contro la Sambenedettese. Dopo un durissimo fallo di Elia Plicco, nemmeno ammonito, il centrocampista è stato costretto al cambio per un problema che rischia di essere molto serio. C’è il menisco coinvolto, ma per capire l’entità dell’infortunio si dovranno attendere gli esami che verranno svolti una volta rientrati alla Spezia. E la società resta col fiato sospeso.
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