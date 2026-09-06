Cade dalla moto sul Bracco: giovane portato d’urgenza al San Martino

Un 21enne è stato portato in codice rosso al San Martino di Genova dopo una caduta in moto avvenuta al chilometro 451 del Bracco. La dinamica è in fase di accertamento e a seguito dell’episodio il giovane, originario di Cogoleto, ha riportato numerose fratture. Immediato l’intervento dei soccorsi: sul posto è arrivata la Croce rossa di Sesta Godano, l’automedica del 118 Delta 3, le forze dell’ordine, i Vigili del fuoco e l’elicottero Drago. Una volta stabilizzato sul posto il motociclista è stato trasportato d’urgenza al San Martino.

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