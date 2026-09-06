Caldonazzo: numerose medaglie per la Sabazia al meeting nazionale giovanile

Caldonazzo. Oggi, domenica 6 settembre, e negli scorsi giorni si è svolto il Meeting nazionale Canoagiovani a Caldonazzo, in Trentino, dove, si sono sfidati oltre 800 giovani provenienti da tutta l’Italia. La Canottieri Sabazia ha schierato una squadra composta da sette giovani atleti: Jacopo Fontana, Livio Vaccari, Beatrice Bosca, Gioele Boccardo, Patrick Laratta, Raffaello Brichese e Gabriele Cerruti.

Già dal venerdì la Sabazia conquista medaglie: la prima è arrivata con il K2 allievi B di Raffaello Brichese e Gabriele Cerruti, i quali hanno vinto l’oro nei 2000m. Ma i maggiori risultati sono arrivati il sabato nei 200m dove i giovani atleti hanno conquistato un argento e due bronzi. Due di queste medaglie sono state conquistate dal K2 allievi B di Raffaello Brichese e Gabriele Cerruti e la terza dal K1 allievi B di Gabriele Cerruti. La trasferta si conclude al meglio con l’oro di Gabriele Cerruti nel K1 4.20 Allievi B ottenuto la domenica.

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