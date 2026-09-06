Campionati italiani di pattinaggio su strada a Vado Ligure, Ferro: “Una conferma alla nostra attrattività sportiva”

“Per quattro giorni Vado Ligure è stata la vera casa del pattinaggio su strada, una disciplina in forte crescita che, anche in questa occasione, ha saputo regalare spettacolo e momenti di altissimo livello. È stata una grande emozione poter assistere dal vivo alle performance dei migliori atleti italiani e premiare i campioni d’Italia della specialità ‘Giro Sprint’. In un ‘Chittolina’ in festa per l’entusiasmo di tifosi e appassionati, i Campionati Italiani hanno confermato ancora una volta la capacità della Liguria di ospitare manifestazioni sportive di grande rilievo nazionale”.

Queste le parole del vicepresidente di Regione Liguria con delega allo Sport Simona Ferro, che questa mattina ha partecipato alla cerimonia di premiazione dei Campionati Italiani di Pattinaggio su Strada, alla presenza del presidente di Roller Sports Matteo Polletti e dei rappresentanti delle istituzioni politiche e sportive locali.

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