Consiglio comunale Varazze, via libera al protocollo d’intesa per la nuova strada del Beigua

Il Consiglio comunale di Varazze, dopo l’approvazione da parte della Provincia di Savona, ha approvato il protocollo d’intesa per la progettazione, l’esecuzione degli interventi e la futura gestione della strada Piampaludo–Monte Beigua–Alpicella.
Il protocollo nasce dalla necessità di superare l’attuale frammentazione proprietaria e gestionale del tracciato, attraverso un percorso finalizzato all’adeguamento complessivo della viabilità e alla sua futura gestione unitaria da parte della Provincia di Savona.