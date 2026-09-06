Controesodo, è il giorno del grande rientro: bollino rosso su strade e autostrade, la situazione aggiornata

Genova. E’ il giorno del grande rientro per i tanti turisti che hanno trascorso quell’estate nelle località balneari della Liguria o sulle isole. Per questo, a una settimana dalla riaperture delle scuole, questa domenica 6 settembre è considerata come il giorno più critico per il traffico su strade e autostrade della Liguria e in particolare sullo snodo genovese che conduce alle città del Nord.

A questo si aggiungono il tempo stabile e le temperature ancora alte che porteranno anche tanti genovesi e liguri a godersi ancora una giornata al mare.

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