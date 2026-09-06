“ConVivere Carrara Festival”: tutte le attività dello spazio bambini

Nei giorni di “ConVvivere Carrara Festival”, dal 10 al 13 settembre, la città cambia passo: le piazze diventano luoghi di incontro e ascolto e laboratori a cielo aperto, le idee prendono forma tra dibattiti, arte e momenti di festa pensati per ogni età. Nel programma di questa edizione molte saranno le attività dello spazio bambini, che spazieranno dalle letture, ai laboratori creativi e ai momenti di approfondimento, tutti in qualche modo legati al tema dell’edizione di quest’anno, “Abitare”. Un viaggio fatto di storie, manualità, esplorazione e cittadinanza attiva, pensato per coinvolgere bambini e ragazzi in una riflessione sull’importanza del prendersi cura di sé, degli altri, del territorio e dell’ambiente.

Quattro gli spazi dove si svolgeranno le attività per i bambini: il Cortile Istituto Figlie di Gesù, il Palco della Musica, Piazza Gramsci e Accademia Belle Arti e la Biblioteca Civica come location in caso di pioggia. Si parte giovedì 10 settembre, alle 17 nel Cortile Istituto Figlie di Gesù, con Condividiamo il mondo. Attraverso la lettura, a cura dei Lettori volontari della Biblioteca Civica C. V. Lodovici Carrara. La lettura è una delle buone pratiche che, già dalla tenera età, ci aiuta a sviluppare senso di responsabilità e di cura degli altri e dell’ambiente. Durante l’incontro verranno proposti albi illustrati che stimolano la curiosità, la fantasia e il rispetto per sé stessi, per gli altri e per l’ambiente a noi circostante, all’interno di una bibliografia selezionata che punta ad esaltare l’importanza della condivisione e delle diversità. Alle 18,30, Palco della Musica, Diorami, Stanze pop-up, a cura di Enrica Pizzicori. A partire dalla lettura condivisa dell’albo illustrato, “Le case degli animali” di Marianne Dubuc, i bambini realizzeranno, ispirandosi alla tecnica dei diorami, una casa di carta tridimensionale, composta da più stanzette, costruita a partire da fogli e cartoncini piegati e assemblati. Le diverse parti della casa (stanze, mobili, oggetti) vengono ritagliate, incollate, decorate, creando una sorta di piccola casa di bambola interamente di carta. La struttura è semplice e condivisa, ma ogni bambino può personalizzare la propria casa attraverso colori, dettagli, composizione degli elementi e aggiungere i propri personaggi.

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