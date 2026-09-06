Cosso (SI – AVS): “La conferma della convenzione Amt per le matricole è un ottimo segnale: Genova investa davvero sui suoi universitari”

Genova. “La conferma da parte di AMT della convenzione dedicata alle matricole dell‘Università di Genova è una buona notizia e un segnale concreto nella direzione che chiediamo da tempo: rendere Genova una città realmente universitaria e sempre più a misura di giovani”. Così Simona Cosso, segretaria provinciale di Sinistra Italiana Genova – AVS, commenta la conferma dell‘agevolazione per gli studenti che si iscrivono per la prima volta all‘Ateneo genovese. “La misura, che si inserisce in un quadro più ampio di un sistema integrato di mobilità sostenibile del quale fa parte ad esempio il servizio di bike sharing molto utilizzato dai giovani, rappresenta un risultato tutt‘altro che scontato, considerate le note e pesanti difficoltà economiche che AMT sta attraversando, e per il quale va riconosciuto il lavoro e l‘attenzione dalla sindaca Silvia Salis, del vice sindaco Alessandro Terrile e dell‘assessore alla Mobilità Emilio Robotti”.

“Come ho spiegato durante il confronto ‘Genova città universitaria’ alla Festa dell‘Unità, dobbiamo decidere che cosa vogliamo essere: una città universitaria oppure semplicemente una città che ospita un‘università. La differenza la fanno proprio i servizi. Non basta avere un Ateneo di qualità se poi studentesse e studenti faticano a trovare una casa a prezzi sostenibili, a spostarsi tra i diversi poli universitari o a trovare luoghi dove studiare, incontrarsi e vivere la città”.

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