Festival della Mente, il bilancio: “Le luci non si spengono con i riflettori: appuntamento al 2027”

La XXIII edizione del Festival della Mente, dedicata quest’anno al tema del fuoco, si è conclusa a Sarzana registrando una partecipazione ai 34 appuntamenti in programma, al palinsesto per bambini e ragazzi e a quello di parallelaMente. La manifestazione, promossa da Fondazione Carispezia e Comune di Sarzana sotto la direzione di Benedetta Marietti, tornerà l’anno prossimo dal 3 al 5 settembre. L’evento si è avvalso dell’apporto di 250 volontari, tra studenti universitari e delle scuole superiori del territorio.

Tra i protagonisti di questa edizione si sono avvicendati Paolo Benanti, con la lectio inaugurale sull’intelligenza artificiale, e lo storico Alessandro Barbero con un intervento dedicato a San Francesco. Il tema del fuoco è stato esplorato attraverso la mitologia e la storia da Matteo Nucci e Beatrice Del Bo, mentre la scienza e la divulgazione hanno trovato spazio con il fisico Roberto Battiston e la direttrice di Neuroscienze Michela Matteoli. Ampio risalto anche alla letteratura e all’attualità con la scrittrice Melania Mazzucco, la giornalista Francesca Mannocchi e l’autore André Aciman, affiancati da spettacoli e letture sceniche che hanno visto sul palco Anna Della Rosa, Vasco Brondi e Rodrigo D’Erasmo.

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