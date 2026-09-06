Il ds del Catania su Jimenez: “Non era in uscita, poi Angelozzi mi ha chiamato l’ultimo giorno…”

Quello di Kaleb Jimenez non era una cessione programmata per il Catania, sebbene il calciatore avesse in passato dato segnali di voler cambiare aria. Lo ha spiegato Fortunato Varrà, direttore sportivo degli etnei, durante la conferenza stampa che chiude la sessione di trasferimento per quella che, nel girone C, è ancora una volta tra le favoritissime alla promozione.

“Di Tacchio non faceva parte del progetto e io gliel’ho comunicato. Ma è stato un professionista fino alla fine e mi ha dato tutto – ha spiegato il dirigente -. Per Jimenez era una situazione diversa. Angelozzi mi ha chiamato l’ultimo giorno di mercato e mi ha chiesto se il calciatore fosse in uscita e se ci fosse la possibilità di prenderlo in prestito. Io ho risposto che non era in uscita, poi ho parlato con il ragazzo che mi ha dato l’ok e io l’ho fatto. Di fronte a una domanda del genere, se mi dici che vuoi rimanere io sono felice di tenerti in squadra. Se invece ti vedo titubante significa che già lo hai pensato e per me puoi andare via”.

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