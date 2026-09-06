La scuola d’infanzia di Rivarolo sarà intitolata a Margherita Hack

Genova. Puntare lo sguardo in alto, oltre i banchi di scuola, per imparare a non porre mai limiti alla propria curiosità. La Scuola dell’Infanzia dell’Istituto Comprensivo Rivarolo, situata in Piazza D. Pallavicini 6, porterà ufficialmente il nome di Margherita Hack: la Giunta comunale di Genova ha infatti approvato il provvedimento che esprime parere favorevole all’intitolazione, accogliendo la richiesta partita direttamente dal territorio, dal Collegio dei Docenti e dal Consiglio d’Istituto.

Non un semplice cambio di targa, ma la scelta di radicare nella quotidianità dei più piccoli il volto e i valori di una delle menti più brillanti e libere del Novecento. L’astrofisica, celebre in tutto il mondo per i suoi studi sulle stelle e per la straordinaria capacità di rendere la scienza accessibile a chiunque, diventa così il punto di riferimento stabile per le bambine e i bambini che muovono i primi passi nel mondo dell’istruzione nella delegazione della Val Polcevera.

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