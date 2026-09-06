La Serie D della Fezzanese inizia con un pari: Bruccini la sblocca, poi il Bra la pareggia dal dischetto

Inizia con un pareggio il campionato della Fezzanese, che strappa un punto sul campo del Bra, formazione appena retrocessa dalla Serie C. Allo stadio “Attilio Bravi” finisce 1-1 al termine di una gara combattuta. I verdi di mister Ponte passano in vantaggio nel primo tempo con Bruccini, freddo dal dischetto dopo il fallo su Nicolini. La reazione dei piemontesi è immediata e Tall ristabilisce la parità, sempre su rigore. Nella ripresa il Bra spinge alla ricerca del sorpasso, ma Mazzola e la retroguardia verde resistono fino al triplice fischio, conquistando un punto prezioso per iniziare la stagione.

Tabellino AC Bra – USD Fezzanese 1-1 BRA: Tosi, Macrì, Firman, Giovane, Renda, Zanon (cap), Melani, Foglio (66’ Giallombardo), Tall, Cozzari (77’ Persiano), Florio. A disposizione: Rossetti, Bardini, De Angelis, Marku, Minniti, Pomoni, Coda. Allenatore: Boschetto. FEZZANESE: Mazzola, Nicolini (87’ Moscato), Medusei, Vietina, Cappelli, Vannucci, Bastianelli (53’ Rapallini), Bruccini (cap), Morelli (77’ Conte), Scarlino (84’ Tognoni), Beccarelli (65’ Corrado S.). A disposizione: Sanguineti, Corrado M., Ceccolini, Parentini. Allenatore: Ponte. Arbitro: Cisternini di Seregno. Assistenti: Amatore di Bergamo e Bergamaschi di Bergamo. Marcatori: 21′ Bruccini (F) (rig.), 26′ Tall (B) (rig.)

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