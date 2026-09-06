Lerici ospita le prime operazioni ufficiali del Giro della Lunigiana: grande attesa per la sfilata

Lerici si prepara a fare da cornice alla fase inaugurale del 50° Giro della Lunigiana, una delle principali competizioni ciclistiche internazionali riservate alla categoria juniores. L’edizione del cinquantesimo, in programma dal 9 al 12 settembre, si articolerà in quattro giorni di gara per un totale di cinque località diverse, vedendo ai nastri di partenza 174 corridori suddivisi in 29 squadre provenienti da 11 nazioni straniere e da numerose regioni italiane.

Il comune lericino ospiterà le prime operazioni ufficiali martedì 8 settembre, con la verifica delle licenze nella sala consiliare e la presentazione pubblica di atleti e rappresentative. A partire dalle 17.30 la carovana raggiungerà in bicicletta piazza Venere Azzurra dal parcheggio della Vallata; alle 17.45 prenderà il via la sfilata lungo il litorale fino al palco allestito alla Rotonda Vassallo. Ad aprire il corteo delle delegazioni sarà la Campania, mentre la rappresentativa della Liguria chiuderà le presentazioni alle 18.45. La corsa entrerà poi nel vivo la gara vera e propria mercoledì 9 settembre con la partenza da Piazza Europa alla Spezia e l’arrivo a Fosdinovo. In contemporanea si svolgerà la quinta edizione del Giro della Lunigiana Donne.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com