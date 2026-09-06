Lerici rinnova il mercato del pesce: dai bandi europei oltre 400mila euro

Ammontano a oltre 414mila euro le risorse destinate alla riqualificazione del mercato del pesce di Lerici, finanziate attraverso i bandi europei Feampa (Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l’acquacoltura). Il progetto prevede interventi strutturali e funzionali: a fronte di una prima parte di opere già conclusa con l’installazione delle nuove casse in legno per i pescatori, restano da eseguire la pavimentazione in pietra nell’area esterna, l’impianto di condizionamento interno e un servizio igienico. L’amministrazione sta concordando con la Regione Liguria una variante al primo bando per modificare la sequenza dei lavori, anticipando la pavimentazione della banchina per collocare le casse più a ridosso del mare. L’avvio dei cantieri sulla banchina e per il servizio igienico è subordinato all’ottenimento dell’atto.

“Il mercato del pesce non è solo un edificio che aveva bisogno di essere rinnovato”, dichiara il sindaco Marco Russo. “È un luogo che racconta Lerici, la sua storia e il suo rapporto con il mare. Siamo stati e continuiamo a essere un borgo di pescatori e riteniamo che valorizzare le attività legate al mare sia un preciso dovere di chi amministra questo territorio. La pesca rappresenta un patrimonio economico, ma anche tradizionale e culturale, che non possiamo permetterci di perdere. Per questo abbiamo lavorato per intercettare risorse e investire sulla struttura, creando condizioni migliori per chi ogni giorno lavora qui. È un investimento sul lavoro, sulla nostra identità e sul futuro di una parte importante dell’economia lericina”.

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