Nasce il primo Concorso fotografico “Sagra dell’Uva”, come partecipare

In occasione della 61ª edizione della “Sagra dell’Uva e del Vino”, in programma a Vezzano Ligure dal 18 al 20 settembre, il Circolo Fotografico Sarzanese A.P.S., con il patrocinio del Comune di Vezzano Ligure e in collaborazione con l’Associazione “Vezzano e Oltre”, organizza la prima edizione del Concorso fotografico “Sagra dell’Uva”. L’iniziativa nasce con l’obiettivo di valorizzare il territorio attraverso la fotografia, promuovere la conoscenza della zona e creare un’occasione di incontro tra appassionati e simpatizzanti, unendo cultura, tradizione e creatività.

Il concorso è aperto a tutti coloro che accettano il regolamento, disponibile sul sito ufficiale www.circolofotograficosarzanese.it

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