“Nel 2012 riaprimmo il Filtro di Pegazzano, poi l’abbandono”, il Pd accende un faro sul potabilizzatore

“All’ingresso di Pegazzano, all’interno della cinta muraria ottocentesca e a fianco della Cittadella della Pace della Caritas guidata da Don Palei, si trova una struttura abbandonata a sé stessa, dietro un cancello arrugginito, circondata da vegetazione incolta e ricoperta da edere. Si tratta dell’impianto di potabilizzazione delle acque in funzione fino all’inizio degli anni ’90, conosciuto da tutti con il nome di “Filtro di Pegazzano”.
Realizzato nei primi del Novecento dalla Marina Militare, con il compito di trattare e depurare le acque sorgive per il vicino Arsenale Militare in pieno sviluppo, si segnalava per l’epoca come un impianto all’avanguardia, grazie alla pioneristica tecnologia della ozonizzazione.