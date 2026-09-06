Portofino: scenario ideale per il debutto stagionale della Pro Recco

Dall’ufficio stampa della Regione Liguria

Il vicepresidente di Regione Liguria con delega allo Sport Simona Ferro ha partecipato all’evento speciale organizzato dalla Pro Recco Water Polo in collaborazione con il Comune di Portofino, che ha ufficialmente dato avvio alla stagione sportiva 2026/27. Dopo un match fra i ragazzi dell’Under 12 di Rari Nantes Camogli e Rapallo Nuoto e Pallanuoto, nell’iconica Piazzetta è stata presentata la Prima Squadra del club biancoceleste, che poi ha affrontato in un’amichevole internazionale i campioni georgiani dell’A-Polo Sport Management, nello specchio d’acqua antistante.

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