Postazione dj “abusiva”, sanzione e denuncia per il titolare di un locale di via XXIV Maggio

Controlli presso esercizi commerciali e pubblici esercizi da parte della Polizia Locale tra venerdì e sabato scorso. Contestate undici violazioni delle disposizioni per la tutela del decoro urbano nel tessuto commerciale, con l’applicazione di altrettante sanzioni amministrative dell’importo di mille euro ciascuna.

In particolare, nella serata del 4 settembre, nell’ambito di un servizio interforze disposto dal Questore, la Polizia Locale ha inoltre sanzionato un pubblico esercizio di Mazzetta per avere proseguito l’attività di somministrazione nonostante l’ordinanza sindacale che ne disponeva la sospensione per trenta giorni. Al titolare è stata contestata una sanzione amministrativa di 5mila euro. Gli atti saranno trasmessi agli uffici competenti per le ulteriori determinazioni. Controllati anche un pubblico esercizio in corso Cavour, per il quale sono in corso approfondimenti relativi alla valutazione di impatto acustico, e un esercizio di via Bixio, presso il quale sono state avviate verifiche.

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