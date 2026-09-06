Quattro posti a tempo indeterminato a Spezia Risorse, domande dal 7 settembre

Spezia Risorse indice due selezioni ad evidenza pubblica per l’assunzione a tempo pieno e indeterminato: una per l’assunzione di 3 operatori (ex categoria B1) e una per l’assunzione di 1 istruttore tributario da assegnare all’area dei servizi legali (ex categoria C1) inquadrati nel CCNL comparto funzioni locali e formazione di relative graduatorie per eventuali future assunzioni a tempo determinato e/o indeterminato, con riserva di posti di cui all’art. 18 L. 68/1999.

Le domande potranno essere presentate a partire dalle 00.00 del 07 settembre 2026 esclusivamente via Internet, tramite il FORM raggiungibile con specifico LINK sul sito internet di Spezia Risorse S.p.A. all’indirizzo, https://www.speziarisorse.it, pubblicato sia nella sezione news della homepage del portale che nella sezione “Società trasparente” – “Selezione del personale” entro le 23.59 del 08 ottobre 2026.

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