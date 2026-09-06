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Cronaca

Quindicenne folgorato al luna park di Spotorno, domenica di sport in memoria di Alessio Colletti

Quindicenne folgorato al luna park di Spotorno, domenica di sport in memoria di Alessio Colletti

alessio colletti

Spotorno. Una domenica di sport, ma soprattutto di ricordo, organizzata dall’Amor Sportiva Saronno, in memoria di Alessio Colletti, il quindicenne saronnese e capitano della squadra Giovanissimi 2011 scomparso a luglio dopo la tragedia al luna park di Spotorno.

Il primo momento sarà in trasferta fuori Saronno. Alle 14 la mamma Elena Gioia sarà a Cornaredo per il torneo che vedrà impegnata l’Amor di Saronno. Un appuntamento sportivo che avrà inevitabilmente un significato particolare per la società e per chi ha condiviso con Alessio allenamenti, partite, vittorie e spogliatoio.

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