Recco: la Filarmonica “Rossini” rende omaggio alla Suffragina

Il Maestro Alessandro Balboni sta dirigendo stasera il concerto della Filarmonica “Rossini” di Recco in onore di Nostra Signora del Suffragio. Un appuntamento sempre molto partecipato. Presente il sindaco Carlo Gandolfo con la consigliere comunale Luisa Capurro. Prima del concerto, che ha preso avvio con l’esecuzione di un Ave Maria, il saluto del parroco don Giuseppe Guastavino. Tra le musiche eseguite dall’ensemble musicale Hændel, Verdi, Lloyd Webber, Holst.

Domani alle 9.30 l’Alzabandiera del Comitato e dei 7 Quartieri; alle 10 la benedizione dei bambini sul sagrato e l’omaggio floreale alla Madonna

Alle 12 e alle 19.30 l’apertura degli stand gastronomici

Alle 21 il Canto dei primi Vespri e la benedizione Eucaristica

Dalle 23 gli spettacoli pirotecnici dal molo di ponente del Quartiere Spiaggia curato da Luigi Di Matteo – Sant’Antimo (NA), dal molo di ponente del Quartiere San Martino curato dalla Pirotecnica Terracciano & Gerardo Scudo – Acerra (NA) e dal molo di levante del Quartiere Liceto curato da Martarello Group – Arquà Polesine (RO).

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