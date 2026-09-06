Recco si prepara alle due notti dei fuochi

Dallo staff di Carlo Gandolfo, sindaco di Recco

Siete venuti a Recco ieri sera? E vi siete lasciati conquistare dalle meravigliose proposte dei sette Quartieri? La città si è trasformata in un grande abbraccio collettivo fatto di musica, colori, sapori, tradizioni e fede. E stasera si replica con nuove specialità e il concerto della Filarmonica sul sagrato del Santuario dedicato a Nostra Signora del Suffragio . La serata di ieri ha visto i Quartieri impegnati con entusiasmo nelle loro preparazioni gastronomiche e di animazione della serata. Tutti gli stand si sono popolati di persone che hanno potuto degustare un menù a tema e hanno potuto godere delle animazioni predisposte. Momento particolare della serata è stato quando la Banda Faladeira ha attraversato il centro portando una ventata di allegria e di divertimento con le sue percussioni brasiliane, i costumi e l’atmosfera del Carnevale di Rio.

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