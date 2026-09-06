Sampdoria, Corradi ancora senza Lauritsen e Ravanelli: “Verschaeren partirà dall’inizio”

Genova. La Sampdoria riparte dopo la sconfitta contro la Juve Stabia contro una delle favorite del campionato. Nella conferenza stamp pre-partita Bernardo Corradi dice: “È credo una delle migliori formazioni del campionato, vista la bravura dell’allenatore, la lunghezza della rosa e cosa è stato fatto sul mercato, quindi sicuramente è una delle pretendenti alla vittoria del campionato. Noi ripartiamo chiaramente da una sconfitta che ci ha lasciato l’amaro in bocca per come è arrivata, perché poi se uno utilizza un po’ di oggettività nella disamina della gara, abbiamo avuto la possibilità per chiuderla. Forse quello è il lato più negativo: al di là degli errori individuali, il lato più negativo è stato proprio quello di non aver avuto forse la decisione per andare a marcare un altro gol e quindi magari mettere un po’ in sicurezza il risultato”.

Almeno sulla carta, è un po’ il big match di questo turno di Serie B, cosa può fare la differenza domani al Barbera? “Il Palermo ha disputato due partite di campionato, due partite di Coppa Italia, ha fatto quattro vittorie, ha avuto anche la forza nel momento in cui ad Arezzo è stato raggiunto poi di rimettere il capo avanti. Lo stesso ha fatto in Coppa Italia e chiaramente è una squadra attrezzata che quando qualcuno si alza dalla panchina, il livello rimane praticamente invariato. Quindi è una squadra indubbiamente temibile. Il calcio ci ha insegnato che poi alla fine le partite vanno comunque giocate e quindi è una partita che noi ci andremo a giocare. Oggi ho detto ai ragazzi che chiaramente le nostre difficoltà sono più dal punto di vista fisico-infermeristico e non dal punto di vista del gioco e delle occasioni espresse, perché poi al netto del fatto che a Cesena abbiamo giocato parte del secondo tempo in superiorità numerica, abbiamo avuto una produzione di occasioni e di tiri in porta non banale. Stessa cosa è successa contro la Juve Stabia, poi chiaramente la differenza la fanno sempre i punti e a volte basterebbe mettere il musetto davanti e magari giocare peggio, avere meno occasioni o averne una sola”.

» leggi tutto su www.genova24.it