San Terenzo ha festeggiato la neo centenaria Dina Schenone

Cento candeline e un mare di affetto per Dina Schenone che ha compiuto cento anni aggiungendosi alla lunga schiera di spezzini e spezzine che hanno superato il secolo di vita. Festeggiato dai famigliari nella sua casa di San Terenzo, nonna Dina ha ricevuto la visita del sindaco di Lerici, Marco Russo, e dell’assessora Sara Ghigliazza che hanno portato l’abbraccio delle istituzioni e della sua comunità.

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