San Venerio, il Tino torna ad aprirsi al Golfo

Una settimana di appuntamenti tra fede, memoria e cultura per celebrare San Venerio, patrono del Golfo della Spezia. Le celebrazioni annuali culmineranno sabato 12 settembre al Tino, con la Messa presieduta dal vescovo Luigi Ernesto Palletti e la tradizionale benedizione delle imbarcazioni, mentre già da venerdì l’isola sarà raggiungibile con i battelli.

Il calendario si apre mercoledì nella pieve medievale del Favaro dedicata a San Venerio, dove alle 18 il vescovo celebrerà la Messa. Giovedì, alle 17 nella sala multimediale di Tele Liguria Sud, presso la cattedrale di Cristo Re, l’associazione Pro Insula Tyro promuove l’annuale giornata di studi dedicata alla figura del santo e alla storia del Tino. Eliana Vecchi, docente e presidente dell’associazione, parlerà di “Navigazione, portolani e l’isola del Tino”. A seguire, monsignor Paolo Cabano, responsabile diocesano per Cultura e arte sacra, approfondirà il carteggio tra monsignor Venerio Mazzi e il vescovo Giuseppe Stella, legato alla revisione dei confini diocesani e alla restituzione, nel 1959, di Porto Venere e dell’isola del Tino alla diocesi già di Luni. Venerdì 11 settembre, alle 17.30, nella cattedrale di Cristo Re si terrà la Messa solenne presieduta dal vescovo. Al termine, la statua di San Venerio e la reliquia del suo capo saranno portate in processione fino al molo Italia e quindi via mare a Porto Venere. Sabato 12 settembre, vigilia della festa liturgica che quest’anno ricorre domenica 13, il vescovo raggiungerà il Tino per la celebrazione della Messa nel piazzale della Vela, alla presenza delle autorità civili e militari. A mezzogiorno, con la reliquia del santo, sarà impartita la benedizione alle imbarcazioni radunate nelle acque antistanti l’isola.

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