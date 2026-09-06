Scocca la tua prima freccia: a Sarzana un open day per avvicinarsi al tiro con l’arco

Un’occasione per provare il tiro con l’arco, imparare i primi rudimenti e scoprire una disciplina che unisce concentrazione, precisione e controllo. È l’iniziativa organizzata dall’ASD Arcieri Sarzana, che sabato 12 settembre propone un Open Day di tiro con l’arco. L’appuntamento è in programma dalle 9 alle 17 al campo di tiro con l’arco di viale Alfieri 42, a Sarzana. La giornata è aperta a chiunque voglia avvicinarsi per la prima volta a questa disciplina, senza necessità di esperienza precedente. Il programma prevede la possibilità di effettuare due lezioni di prova gratuite per tutti i partecipanti, accompagnati dagli istruttori dell’associazione. Un modo concreto per prendere confidenza con l’attrezzatura, imparare a impostare il tiro e, soprattutto, provare a centrare il bersaglio. La partecipazione è soggetta a prenotazione obbligatoria, contattando il numero 366 205 1999, anche tramite WhatsApp, oppure attraverso il sito arcierisarzana.it.

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