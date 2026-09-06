Tragedia al Rally Val d’Aveto: muore copilota di 43 anni; grave il pilota

Le notizie sono ancora frammentarie. Stamattina durante le prove del Rally della Val d’Aveto, una Skoda Fabia è uscita dalla carreggiata nei pressi del Passo del Fragarolo, tra le valli Trebbia e Aveto, ed è precipitata lungo la scarpata. Il copilota Stefano Sappracone 44 anni, residente a Sanremo, è morto sul colpo. Grave il pilota prelevato dall’elicottero Drago e trasportato in codice rosso al pronto soccorso del policlinico San Martino. Il rally è stato sospeso.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamenti di Rezzoaglio e i carabinieri della Compagnia di Sestri Levante, competenti territorialmente.

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