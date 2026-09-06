Tutto pronto per la Sagra del Fuoco di Recco: lunedì e martedì anche sei treni speciali

Recco. Tutto pronto a Recco per la Festa patronale in onore di Nostra Signora del Suffragio, che culminerà come da tradizione nella magnifica “Sagra del Fuoco”, attesa ogni anno da migliaia di persone. La festa è cominciata venerdì sera con il Santuario illuminato con l’accensione delle luminarie. Questo week end gli stand gastronomici con menu a tema e spettacoli musicali. Gli stand gastronomici saranno aperti anche il 7 e 8 settembre alle ore 12 e alle 19.30. E questa sera alle ore 21 è in programma il concerto della Filarmonica Gioacchino Rossini di Recco, diretta dal prof. Alessandro Balboni.

La due giorni dei fuochi:

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