Ultimo giorno di Festival della Mente anche per bambini e ragazzi, Gianfranchi: “Abbiamo cercato di accendere scintille per loro e per gli insegnanti”

Oggi a Sarzana ultimo giorno di appuntamenti anche per il ricco programma del Festival della Mente dedicato a bambini e ragazzi, che si chiuderà alla Fortezza Firmafede con l’evento “Firecharmers”. Curat0 da Fossick Project, duo formato dall’illustratrice Cecilia Valagussa e dalla cantautrice Marta Del Grandi, l’attività unirà musica, registrazioni, disegno ed elaborazione delle immagini. “Si tratta di un laboratorio di storytelling che unisce sonoro e visivo – spiega Francesca Gianfranchi, curatrice del programma – i partecipanti costruiranno una piccola performance per i genitori e per il pubblico presente”. Le loro creazioni confluiranno infatti in una resa digitale dedicata alla biodiversità, tra storie di paesaggi infuocati e animali in via d’estinzione. La giornata conclusiva arriva al termine di un’edizione caratterizzata da una partecipazione significativa anche tra i più giovani. “Il bilancio del Festival è molto positivo anche per i bambini: i laboratori sono stati molto seguiti e loro sono stati entusiasti – sottolinea Gianfranchi –. Fin dall’anticipo con parallelaMente Kids, giovedì sera, si sono viste una grande voglia di partecipare e molto entusiasmo nell’accogliere il tema del fuoco, declinato secondo il loro punto di vista”.















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