Ultimo giorno per la Festa dell’Unità di Genova: il programma

Genova. Si conclude oggi, domenica 6 settembre, l’edizione 2026 della Festa de l’Unità di Genova, con un ricco programma di appuntamenti che intreccia riflessione politica, temi di attualità e il legame tra il Partito Democratico e la città.

Ore 18:00 – “La festa e la città”

Ad aprire la giornata conclusiva sarà Francesco Tognoni, Segretario PD Genova, che introdurrà un momento di bilancio e confronto sull’edizione appena trascorsa. Interverranno Gianfranco Antoni, Responsabile Organizzazione e Festa dell’Unità PD Genova, Donatella Alfonso, Presidente Commissione Cultura e Consigliera Comunale Genova e Pietro Sapori, Segretario dei Giovani Democratici di Genova, per raccontare il valore della Festa come spazio di partecipazione e comunità.

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